"É um sonho realizado": João Fonseca estreia com vitória em Roland-Garros e enfrentará francês na próxima rodada

A quadra com mais de mil lugares ficou pequena para tanta gente e muitos torcedores com ingresso na mão ficaram de fora. "A organização põe o João para jogar em uma quadra pequena, é um absurdo", lamentou Gustavo Félix, médico de Niterói. "Falta de respeito com os brasileiros que pagaram caro", reforçou Luís Felipe Oliveira, anestesista de Florianópolis, que perdeu o espetáculo dado pelo brasileiro em quadra.

Na 65ª posição do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), João Fonseca pegou um adversário de peso no sorteio de Roland-Garros. Hubert Hurkacz sagrou-se vice-campeão do ATP 250 de Genebra, na semana passada, quando perdeu para o sérvio Novak Djokovic.

O polonês abriu o placar em Paris, vencendo o primeiro game, mas João Fonseca logo mostrou pressão com três aces seguidos. Além do saque, o brasileiro apresentou bons golpes, quebrando duas vezes o serviço do adversário no primeiro set e mantendo a vantagem. A torcida acompanhava: "João Fonseca!"

Hurkacz tentou uma recuperação no segundo set, mas Fonseca não deixou. O desempenho do carioca surpreendeu até o presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). "O João está fazendo uma partida magnífica, esplêndida e melhor do que a gente esperava", disse Alexandre Reis de Farias em entrevista à RFI. "Mas os treinos da semana foram muito bons e estamos muito felizes com o rendimento dele em quadra", completou.

O jovem tenista demonstrou força e controlou o jogo, terminando o duelo em 3 sets 0, em 1h40 minutos, sem dar chances ao adversário. "O Brasil fica com o coração quentinho depois dessa vitória", disse Leonardo Orsi de Souza, empresário brasileiro que gritava emocionado na arquibancada "O João deu aula para este polonês", acrescentou.

A RFI também conversou com familiares de João Fonseca logo após o ponto decisivo. "Estamos muito felizes com mais essa vitória do João e estamos muito otimistas", disse Paula Fonseca, tia do jogador. "O João sempre surpreende, a gente coloca muita fé nele por isso. Foi demais! O adversário joga muito e a gente não esperava que a vitória fosse tão avassaladora", acrescentou ela.