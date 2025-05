França: deputados aprovam em 1ª leitura polêmico projeto de lei sobre direito à ajuda para morrer

A divisão no plenário foi, grosso modo, entre a esquerda e o "bloco central" (majoritariamente favoráveis ao texto), e a direita e a extrema direita (contrárias).

Após essa votação, o caminho ainda é longo: o texto precisa ser analisado pelo Senado ? onde a direita é majoritária ?, com possível retorno à Assembleia Nacional, no melhor cenário, no início de 2026. O documento ainda poderá passar por muitos ajustes.

O relator do projeto, Olivier Falorni (do grupo centrista MoDem), buscou manter o "equilíbrio" do texto, resistindo aos pedidos da esquerda para estender o direito à ajuda para morrer a menores de idade ou a pessoas que tenham expressado esse desejo em suas diretivas antecipadas.

Considerando que as salvaguardas são insuficientes, o deputado de direita (LR) Philippe Juvin afirmou neste sábado à rádio franceinfo que teme que pacientes recorram "ao suicídio assistido por falta de acesso a cuidados".

Reunidos perto da Assembleia no sábado, cerca de 300 pessoas doentes ou com deficiência denunciaram os "perigos" do texto.

"Essa lei me parece como uma arma carregada deixada na minha mesa de cabeceira, para que eu ponha fim à minha vida no dia em que achar que sou um fardo grande demais para meus entes queridos, ou quando a sociedade me disser que custei caro demais", testemunhou Edwige Moutou, 44 anos, diagnosticada com a doença de Parkinson.