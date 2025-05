França vota lei sobre morte medicalmente assistida para pacientes em fase terminal

Os jornais franceses destacam o voto do texto sobre a ajuda a morrer para pessoas com doenças incuráveis, que acontece nesta terça-feira (27), na Assembleia Nacional da França. Atualmente, a morte assistida na França é regulada pela lei Claeys-Léonetti de 2016, que autoriza a "sedação profunda e contínua até a morte" para pacientes em fase terminal. Entenda que pacientes seriam elegíveis e os detalhes do procedimento, rigidamente enquadrados pelos deputados franceses.

Contrariando as expectativas, os debates sobre uma das reformas sociais mais importantes da década foram pacíficos, segundo relatos da imprensa francesa. O jornal francês Le Parisian diz que a situação se deve ao fato de que antes de passar pela Assembleia, o governo havia realizado diversas emendas para tranquilizar os mais resistentes ao tema, entre elas a autoadministração do produto pelo próprio doente, a indicação de que a doença é incurável e a proibição do recurso à morte assistida a menores de idade.

Os deputados devem aprovar o texto final, juntamente com as regras para os cuidados paliativos, sem resistências. Os problemas devem começar, de acordo com o jornal, a partir do próximo semestre, quando a lei chega ao Senado, mais à direita e conservador. A expectativa é que a casa reveja e restrinja o texto. Contudo, Le Parisien lembra que o presidente Emmanuel Macron prometeu realizar um referendo sobre o assunto, caso o Senado francês tente atrasar, endurecer ou sabotar sua aprovação.