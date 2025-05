Guerra destruiu sistema agrícola de Gaza: apenas 4,6% das terras podem ser cultivadas, alerta a ONU

De acordo com a mais recente avaliação geoespacial da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em colaboração com o Centro de Satélites das Nações Unidas (Unosat), apenas 4,6% das terras agrícolas de Gaza ainda são cultiváveis, ou seja, 688 hectares. Antes da guerra, praticamente metade do território do enclave era usado para a agricultura. Os especialistas temem o impacto dessa situação na segurança alimentar da população a longo prazo.

As imagens de destruição provocadas pelos ataques israelenses revelam aos poucos outro aspecto da guerra: o impacto dos bombardeios na atividade agrícola do enclave. Antes do início da guerra, um quarto da população vivia graças à produção agrícola, da pecuária ou da pesca. Desde o início do conflito, inúmeras fazendas familiares, geralmente em áreas de fronteira, mas também estufas e poços, foram totalmente destruídos pelos bombardeios. No final de abril, mais de 80% das terras agrícolas haviam sido danificadas e 77,8% não eram mais acessíveis, restando apenas 4,6% das terras potencialmente cultiváveis.

"Nossas vidas estão ameaçadas", se desespera Samer, um morador de Jabalia, deslocado para Deir al-Balah. "Se alguém quiser cultivar legumes em suas terras perto das fronteiras, eles os venderão por um preço extremamente alto, devido à escassez de alimentos. É também por isso que todos os preços subiram na Faixa de Gaza", explicou, em entrevista à RFI.