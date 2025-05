Islamofobia à francesa: racismo sistêmico se traveste de 'neutralidade' para excluir muçulmanos

A figura do muçulmano acaba reunindo, num só alvo, preconceitos franceses ligados tanto à cor da pele, quanto à fé. No Brasil, os debates sobre racismo e sobre a presença da religião na política ganharam força nos últimos anos, mas costumam seguir caminhos separados.

Na França, ao contrário, esses temas se misturam. Em nome de uma suposta neutralidade do Estado ? o chamado princípio da laicidade ?, a exclusão de certos grupos se torna não só tolerada, mas legitimada.

Essa lógica ficou escancarada mais uma vez na última semana, com a publicação de um relatório oficial do Ministério do Interior francês que denuncia ? sem apresentar nenhuma evidência concreta ? uma suposta tentativa de infiltração da Irmandade Muçulmana nas instituições republicanas.

A Irmandade é um movimento islâmico fundado no Egito, que defende a organização da sociedade com base em princípios religiosos. Já foi uma força política relevante em alguns países, mas hoje está em franca decadência. Como em qualquer sociedade democrática, grupos fanatizados ? de qualquer orientação ideológica ou religiosa ? devem ser acompanhados com atenção dentro dos territórios.

"Ameaça" interna

No entanto, os dados disponíveis indicam que apenas uma parcela ínfima dos muçulmanos na França se identifica com posições dessa natureza. Mesmo assim, o relatório francês, intitulado "A Irmandade Muçulmana e o islamismo político na França", mistura suspeitas vagas e insinuações, sugerindo que qualquer cidadão muçulmano poderia ser um agente infiltrado do fanatismo religioso.