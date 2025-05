Leila Slimani e Virginie Despentes encabeçam lista de 300 escritores que denunciam genocídio em Gaza

"Especialistas da ONU declararam recentemente: 'Enquanto os Estados discutem sobre a terminologia (trata-se ou não de um genocídio?), Israel prossegue com a destruição implacável da vida em Gaza, por meio de ataques terrestres, aéreos e marítimos, deslocando e massacrando impunemente a população restante [...]'", afirmam os escritores.

Citando a poeta palestina Hiba Abu Nada, morta por bombardeios israelenses em outubro de 2023, os escritores enfatizam que a guerra também destrói a cultura e impõe o silêncio. "Uma morte é também uma censura", afirma o texto.

Ao matar um escritor ou uma escritora, apaga-se uma cultura, uma liberdade, um testemunho, um arquivo.

O manifesto denuncia que "Israel mata sem cessar palestinos e palestinas, às dezenas, todos os dias". Segundo o texto, "quando Israel não os mata, mutila, desloca ou os condena à fome deliberadamente. Israel destruiu os lugares da escrita e da leitura ? bibliotecas, universidades, casas, parques".

Para os autores, é preciso abandonar a linguagem evasiva. "Tropas israelenses seguem destruindo implacavelmente a vida em Gaza [...]. Ninguém é poupado: crianças, pessoas com deficiência, mães que amamentam, jornalistas, profissionais da saúde, trabalhadores humanitários ou reféns", diz o texto publicado nesta terça-feira (27) no Libé.

A publicação cita ainda a noção jurídica de "espectador-apoiador", do Tribunal Penal Internacional (TPI), para alertar sobre a "cumplicidade passiva" da comunidade internacional, cobrando ações concretas: "Façamos com que essa Gaza tome forma aqui na Terra, o quanto antes. Mais do que nunca, exijamos que sejam impostas sanções ao Estado de Israel, que se estabeleça um cessar-fogo imediato ? que garanta segurança e justiça aos palestinos, a libertação dos reféns israelenses, dos milhares de prisioneiros palestinos detidos arbitrariamente nas prisões israelenses, e que ponha fim, sem demora, a esse genocídio que nos compromete a todos."