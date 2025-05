Polícia francesa avança em investigações sobre sequestros ligados ao setor de criptomoedas

Esse é o episódio mais recente de uma série de sequestros ou tentativas no setor de criptomoedas na França, segundo uma fonte próxima ao caso, confirmando informações divulgadas por diversos veículos de imprensa.

A primeira investigação diz respeito ao sequestro, em 1º de maio, do pai de um homem que enriqueceu com criptomoedas. Ele foi levado por quatro homens encapuzados no 14º distrito de Paris, ao sul da capital

Uma investigação "histórica"

A vítima, ferida pelos sequestradores e pela qual foi exigido um resgate de vários milhões de euros, foi libertada 58 horas depois durante uma operação da BRI em uma casa em Essonne, um departamento ao sul de Paris, onde estava sendo mantida em cativeiro.

Cerca de cem policiais, de diversos departamentos da polícia judiciária, foram mobilizados para essa investigação "fora do comum" e "histórica", segundo uma fonte próxima das investigações.

Nesse caso, seis suspeitos foram indiciados, de acordo com outra fonte. Pelo menos cinco deles, com idades entre 18 e 26 anos, estão sendo processados por extorsão em grupo organizado, sequestro e cárcere privado com tortura ou ato de barbárie cometidos em bando.