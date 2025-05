Raios UV provocam mais de 80% de melanoma cutâneo, segundo nova pesquisa

Outra observação importante é que "o impacto do melanoma cutâneo varia significativamente de uma região do mundo para outra, devido à combinação de diferentes níveis de exposição aos raios UV e ao risco muito mais elevado de desenvolver esse câncer entre populações de pele clara", resume essa agência especializada da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As regiões com as maiores taxas de melanoma atribuíveis à radiação UV (mais de 95%) foram Austrália/Nova Zelândia, Europa do Norte e América do Norte.

Aumento em peles claras

Embora o melanoma cutâneo tenha sido "uma doença rara no passado", a exposição crescente aos raios UV nas últimas décadas ? bronzeamento, viagens a regiões com alta radiação solar, entre outros ? provocou um aumento acentuado nos casos da doença, especialmente entre as populações de pele clara, destacou o CIRC.

E mesmo que as taxas de incidência entre as gerações mais jovens tenham diminuído em muitos países onde os índices eram historicamente altos, o crescimento e o envelhecimento da população devem levar a um aumento substancial no número absoluto de casos diagnosticados anualmente.

Uma projeção recente prevê mais de 510.000 novos casos e 96.000 mortes em 2040, o que representa um aumento de 50% e 68%, respectivamente, segundo relembrou a agência da OMS.