Alemanha vai ajudar Ucrânia a produzir mísseis de longo alcance

Na quarta-feira, ele também pediu a OTAN para convidar a Ucrânia para sua próxima cúpula em junho, argumentando que não fazê-lo seria conceder "uma vitória" ao líder russo.

"Se a Ucrânia não estiver presente, será uma vitória para Putin", disse ele. A próxima cúpula da aliança está marcada para 24 e 25 de junho em Haia, Holanda.

O chanceler Merz também prometeu que seu país faria "tudo" para impedir a entrada em operação do paralisado gasoduto Nord Stream 2, que mais uma vez foi discutido como forma de abastecer a Europa com gás russo. Rotas de trânsito do gás russo para a Europa, os gasodutos Nord Stream 2, que conectam a Rússia à Alemanha pelo Mar Báltico, estão abandonados desde explosões ??em setembro de 2022, poucos meses após o início da ofensiva russa na Ucrânia.

Ambos os gasodutos da Nord Stream 1, em operação desde 2011, foram destruídos, enquanto um dos gasodutos Nord Stream 2 parece intacto. Este último, concluído em 2021, nunca obteve a licença de operação necessária para iniciar o transporte de gás, devido às crescentes tensões com a Rússia, acusada de usar o fornecimento de gás para pressionar a Europa e a Ucrânia.

(Com AFP)