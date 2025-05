Após 20ª participação em Roland-Garros, Marcelo Melo perde com Rafael Matos; dupla não pensa em desistir

Em sua 20ª participação no Grand Slam francês, Marcelo Melo foi homenageado pela organização do torneio. "Eles me deram uma réplica da porta do locker (armário) que utilizamos na quadra Philippe-Chatrier, uma lembrança pelos 20 anos", diz "Atrás, tem todas as vezes que eu joguei aqui. É bacana. Quem sabe eu venho buscar uma porta de 25 anos", promete o jogador. "O Rafael quer que eu jogue até os Jogos Olímpicos, eu posso tentar, pois a gente está jogando bem, em todas as superfícies", avalia.

"A gente sempre apoia um ao outro, procurando não nos importar com os erros, afinal somos um time e estamos firmes", conclui Matos.

Outros brasileiros em quadra

Além deles, o gaúcho Marcelo Demoliner jogou ao lado do chileno Nicholas Jarry contra a dupla formada pelo holandês Sander Arends e o britânico Luke Johnson. Demoliner e Jarry perderam de virada por 2 sets a 1.

"Foi uma partida muito dura, de alto nível, a gente começou muito bem no primeiro set, sacando e devolvendo muito bem", avaliou Demoliner, após a partida. "No segundo set, os adversários subiram de nível, a gente teve chance para recuperar, mas eles jogaram melhor", continua. "No terceiro set, tivemos uma quebra de saque mas não conseguimos manter o ritmo", diz o jogador, lamentando a perda de um match point.

Marcelo Demoliner comemora, no entanto, a sua recuperação física. "Eu estou contente da minha forma física, após anos de recuperação de uma cirurgia complicada no joelho", afirma o atleta de 36 anos, que pretende continuar jogando profissionalmente.