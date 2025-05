Aquecimento médio do planeta vai continuar em nível sem precedentes, alerta relatório da ONU

Na semana passada, a China registrou temperaturas acima de 40?°C em algumas regiões, os Emirados Árabes Unidos atingiram quase 52?°C e o Paquistão foi atingido por ventos fatais após uma intensa onda de calor.

"Já atingimos um nível perigoso de aquecimento global, com inundações fatais recentes na Austrália, França, Argélia, Índia, China e Gana, além de incêndios florestais no Canadá", disse Friederike Otto, cientista do Imperial College de Londres. "Continuar dependendo de petróleo, gás e carvão em 2025 é uma loucura absoluta", acrescentou.

Outras previsões

A OMM também prevê que o aquecimento do Ártico continuará superando a média mundial nos próximos cinco anos.

A concentração de gelo marinho deve diminuir nos mares de Barents, Bering e Okhotsk, enquanto o sul da Ásia deve continuar registrando mais precipitações do que o normal.

Também são esperadas condições mais úmidas no Sahel, no norte da Europa, no Alasca e no norte da Sibéria, e mais secas na bacia do Amazonas.