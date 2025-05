Assinado em Paris acordo para construção da filial do Centro Pompidou em Foz do Iguaçu

As exposições contarão com parte das coleções do Centro Pompidou, que fechará suas portas em Paris em 22 de setembro para obras de reforma que devem durar pelo menos cinco anos.

O site do governo paranaense informa que o investimento foi de cerca de R$ 200 milhões. O museu será construído em um terreno cedido pela CCR Aeroportos, ao lado do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A previsão é publicar a licitação ainda neste ano. A inauguração deve ocorrer em 2027.

O acordo firmado prevê uma cooperação inicial de cinco anos com o Centro Pompidou. Desde 2022, o governo do Paraná já conta com apoio técnico da equipe francesa, que atua como consultora no desenvolvimento do conceito curatorial e arquitetônico do espaço. O plano de trabalho envolve também a estruturação das ações educativas, com foco na formação de públicos, professores e profissionais da cultura.

No coração de Paris

Inaugurado em 1977 em um edifício com tubulações coloridas no coração da capital francesa, no lugar do antigo mercado municipal, o Beaubourg, como também é conhecido o Centro Pompidou, possui um acervo de arte moderna e contemporânea de quase 140 mil obras, das quais três mil são expostas permanentemente.

A ousadia do projeto parisiense do italiano Renzo Piano e do britânico Richard Rogers criou reticências no começo, assim como foi o caso da pirâmide do Louvre, desenhada pelo sino-americano I.M. Pei, até se transformarem em símbolos indissociáveis da capital francesa.