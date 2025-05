Como o fim de vistos a alunos estrangeiros afeta economia e ciência dos EUA

Esses estudantes que já estão matriculados não devem ser imediatamente afetados pela suspensão dos vistos. Porém, quem está na fase de solicitação do visto, ou pretendia começar os estudos ainda este ano, terá seus planos interrompidos por tempo indeterminado.

É importante destacar que a medida não atinge apenas estudantes universitários. Vistos para programas de curta duração, intercâmbios culturais e cursos de idiomas também estão suspensos, afetando uma gama ainda maior de jovens brasileiros.

Além do congelamento, quais outras sanções foram impostas a Harvard?

Além do congelamento da emissão de vistos, o governo Trump anunciou um corte severo nos contratos federais com Harvard, cancelando acordos com nove agências governamentais, que somam aproximadamente US$ 100 milhões.

Uma carta da Administração de Serviços Gerais dos EUA (GSA), enviada às agências federais, ordena o encerramento imediato desses contratos e orienta a busca por fornecedores alternativos.

Essa medida foi descrita por um funcionário da Casa Branca como uma "ruptura completa" da histórica relação comercial entre o governo e Harvard, que se estende por décadas.