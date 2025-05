Fraude em testes de emissões de veículos causaram cerca de 200 mil mortes na UE e Reino Unido, diz relatório

Um relatório publicado pelo Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), baseado em Helsinki, na Finlândia, revelou que a fraude das construtoras mascarando emissões de seus veículos, conhecido como "dieselgate", estaria relacionada à morte de cerca de 200 mil pessoas na União Europeia e no Reino Unido.

O documento, publicado nesta quarta-feira (28) pela organização de pesquisa independente especializada nos efeitos da poluição do ar na saúde, calcula os impactos na qualidade do ar do excesso de emissões de gases, na UE e no Reino Unido entre 2009 e 2040, provenientes de veículos a diesel.

O escândalo do "dieselgate" estourou em setembro de 2015, após investigações das autoridades dos Estados Unidos revelarem que milhões de veículos da Volkswagen estavam equipados com softwares que conseguiam burlar testes de homologação. A fraude permitia que os automóveis aparentassem cumprir as normas de emissão europeias e ser menos poluentes do que realmente eram.