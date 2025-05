Ítalo-brasileiro Antonio Filosa vai comandar grupo Stellantis, que inclui Fiat, Peugeot e Citroën

Filosa, nascido em Castellammare di Stabia, no sul de Nápoles, é apresentado pela imprensa internacional como ítalo-brasileiro. A cidadania brasileira seria decorrente de casamento com uma brasileira. Aos 52 anos, ele ocupava duas funções dentro do grupo: diretor da região das Américas e responsável global pela qualidade.

A Stellantis ? que possui marcas como Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall ? "realizará uma assembleia-geral extraordinária, a ser convocada nos próximos dias, para eleger Antonio Filosa como administrador executivo do conselho de administração da empresa", acrescentou.

"Enquanto isso, para lhe conceder plenos poderes e garantir uma transição eficaz, o conselho de administração lhe atribui os poderes de CEO a partir de 23 de junho", completou o grupo.

Filosa, que ingressou na Fiat em 1999, era um dos principais candidatos internos ao cargo de diretor-geral, vago desde a saída de Carlos Tavares no início de dezembro de 2024, por desentendimentos internos.

O italiano estava entre os favoritos, ao lado do francês Maxime Picat e dos americanos Mike Manley e Douglas Ostermann. Nomes fora da Stellantis foram cogitados, como José Muñoz, CEO da Hyundai.

Sob seu comando, "a marca Fiat tornou-se líder do mercado sul-americano, e as marcas Peugeot, Citroën, Ram e Jeep cresceram significativamente na região", permitindo ao grupo "reforçar sua liderança na América do Sul", afirma a Stellantis.