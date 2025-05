Livro 'Tudo é Rio', da escritora brasileira Carla Madeira, é lançado na França

"Tem sido uma experiência muito rica, porque é a possibilidade de estar vivendo toda essa reflexão que envolve o fazer literário. Todas as conversas e muita imersão em assuntos importantes para a minha literatura, para minha escrita", disse.

Sobre ver sua obra publicada em outros idiomas, Carla Madeira contou um pouco sobre o processo de confiança que precisou estabelecer com os tradutores, especialmente porque seus livros abordam elementos-chave da cultura brasileira, que precisam muitas vezes de um olhar mais criterioso para serem compreendidos pelos leitores estrangeiros.

"Quando 'Tudo é Rio' chegou em Portugal, eu comecei a pensar sobre isso, em como as minhas histórias têm uma sonoridade brasileira, passa muito pelos sons de Minas Gerais, e tem esses conteúdos que fiquei na dúvida se o leitor teria aderência. Mas fiquei muito impressionada com o alcance, com o caráter universal dessas questões, da sexualidade, da religiosidade, da violência, da maternidade. São assuntos que estão fazendo sentido aqui. Eu tive conversas com os tradutores, mas é um processo que você tem que confiar na escolha da editora. Com alguns eu tive conversas mais demoradas e eles recorriam a mim para esclarecer dúvidas e abordagens. Assim a gente vai aprendendo a confiar e entregar", explicou.

"Tudo é Rio"

Carla Madeira disse que não esperava o enorme sucesso de "Tudo é Rio", e que não sabia nem que a história se tornaria um livro. "Eu não sabia se seria um conto ou se seria algo que você escreve e põe na gaveta. Mas aí eu escrevi a cena central, que é muito violenta e paralisei por 14 anos. Quando retomei o livro, eliminei tudo o que vinha antes e recomecei exatamente desse lugar que tinha me paralisado. Escrevi em oito meses e, ao final, eu vi que tinha um livro. Lancei de maneira independente, em parceria com uma editora pequena, de Minas Gerais, a Quixote+Do, com tiragem pequena, muito tímida, de 700 exemplares. Mas depois vieram mil, depois três mil. E ainda nessa editora lançamos 10 mil exemplares, o que é significativo para qualquer livro, inclusive no Brasil. Aí eu fui para a Record, que é uma editora muito robusta", contou, reforçando que o processo foi uma construção e não do dia para noite.

Quarto livro a caminho

Madeira conta que os seus três livros foram escritos em paralelo à sua vida profissional. Ela é publicitária e sócia de uma agência em Belo Horizonte, e explica que mesmo hoje dedicando um tempo maior à literatura, a escrita ainda ocupa um lugar de prazer na sua rotina.