Médico pedófilo é condenado à pena máxima de 20 anos de prisão na França

O ex-cirurgião francês Joël Le Scouarnec, acusado de crimes sexuais, foi condenado à pena máxima de 20 anos de prisão, dos quais dois terços devem ser cumpridos integralmente, por estupro e agressão sexual contra quase 300 vítimas, a maioria menores de idade na época.

"Foi levado em consideração que os atos cometidos foram particularmente graves devido ao número de vítimas, por serem menores de idade e pela natureza compulsiva das ações do ex-cirurgião, de 74 anos", declarou a juíza Aude Buresi, presidente do tribunal criminal, ao final do julgamento, que durou três meses.

No entanto, Le Scouarnec não será submetido à determinação de segurança para mantê-lo em um centro especializado após o término da pena. A exclusão dessa medida levou em conta, entre outros fatores, seu "desejo de reparação" e sua idade. O homem, descrito pelo Ministério Público como um "diabo", vestia uma jaqueta preta e ouviu o veredito sem demonstrar emoção no banco dos réus.