Músico francês lança álbum com adaptações de canções de Jorge Aragão

Apaixonado pela música brasileira e pelo Brasil, o músico francês Arthur Albaz se prepara para lançar em junho seu primeiro álbum, "Arthur Albaz chante Jorge Aragão", uma homenagem a um dos maiores nomes do samba.

O projeto surgiu por meio de um convite de Fernanda Aragão, neta do músico brasileiro, que com a mãe, Tânia Aragão, gerencia o selo Aragão Music. No Instagram ela descobriu vídeos que Arthur Albaz, 29 anos, publica com versões de músicas brasileiras. Coincidentemente, o músico francês é casado com uma carioca fã de Jorge Aragão, com quem trabalhou para adaptar as faixas.

Ao todo, dez músicas foram selecionadas para serem adaptadas com um critério específico: "escolhi as canções de Jorge Aragão sobre o amor". Albaz explica que com a imensidão da obra do ídolo carioca, ele decidiu se conectar com a energia e a emoção que sente ao ouvi-lo. "O trabalho foi feito junto com o amor da minha vida, falando do nosso amor e do que a gente sente também", explica.