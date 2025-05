"Quero conquistar um Grand Slam", diz Bia Haddad após avançar nas duplas em Roland-Garros

Luisa Stefani vem de um bom rendimento. No sábado (24), ela foi campeã do torneio de duplas do WTA 500 de Estrasburgo, no leste da França, com a mesma parceira. Em fevereiro, as duas também haviam sido campeãs no torneio de Linz, na Áustria.

Na próxima rodada, Stefani e Babos enfrentarão a dupla formada pela tcheca Anastasia Detiuc e a ucraniana Yuliia Starodubtseva, em um duelo em que são favoritas.

Ao lado de Laura Pigossi, que foi eliminada de Roland Garros 2025 na fase de classificação de simples, Luisa Stefani fez história ao conquistar a primeira medalha olímpica do Brasil no tênis. A dupla ficou com o bronze em Tóquio 2020 e continua entre os nomes mais promissores do tênis feminino do Brasil.

Bia, a revanche nas duplas

Na quadra 2, depois de perder na estreia, na terça-feira (27) para a americana Hailey Baptiste no torneio de simples feminino, Bia Haddad Maia, atual 23ª do mundo em simples, voltou ao saibro de Roland Garros para a disputa de duplas. Ela jogou ao lado da alemã Laura Siegemund. "Eu gosto bastante da forma como a Laura compete, ela é uma jogadora muito disciplinada, o nosso jogo se completa bastante, eu, no fundo, e ela na rede", disse Bia Haddad após a partida. "Nós somos bem competitivas, podemos contar uma com a outra e podemos jogar para ser uma das melhores duplas", acredita.

Na primeira rodada de Roland Garros, Beatriz Haddad e Laura Siegemund enfrentaram a dupla formada pelas francesas Léolia Jeanjean e Jéssika Ponchet. Elas venceram o primeiro set por 6 a 3. A brasileira e a alemã venciam o segundo por 2 games, quando o jogo foi paralisado por causa da chuva.