Ataques israelenses fazem 44 mortes em Gaza; palestinos famintos saqueiam centro de ajuda da ONU

Pelo menos 44 pessoas foram mortas na quinta-feira (29) em ataques israelenses na Faixa de Gaza, devastada pela guerra, onde milhares de palestinos famintos correram para um depósito do Programa Mundial de Alimentos (PMA) no dia anterior em busca de alimentos.

Israel intensificou sua ofensiva em Gaza em 17 de maio, com o objetivo declarado de libertar os reféns restantes, assumir o controle de todo o território palestino e aniquilar o movimento islâmico Hamas.

Na quinta-feira (29), "44 pessoas foram mortas em ataques israelenses na Faixa de Gaza" desde a meia-noite, disse à AFP Mohammed Al-Moughayir, um dos chefes da Defesa Civil de Gaza, uma organização de ajuda humanitária. "Vinte e três pessoas foram mortas, outras ficaram feridas e várias estão desaparecidas após um ataque israelense contra uma casa" na área do campo de refugiados de Al-Bureij, no centro do território, acrescentou. Também foram relatadas "duas pessoas mortas e várias feridas pelas forças israelenses esta manhã perto do centro de ajuda americano" no sul do enclave.