China pede cancelamento total de tarifaço aos EUA, após bloqueio das medidas por tribunal americano

Um dos assessores mais próximos do líder republicano na Casa Branca, Stephen Miller, escreveu na rede social X que "o golpe judicial está fora de controle". Na oposição, o líder democrata do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, Gregory W. Meeks, considerou que a decisão confirma que as tarifas "constituem um abuso ilegal do Poder Executivo".

A Casa Branca tem 10 dias para suspender os impostos, mas agências de notícias afirmam ter acesso a um documento judicial mostrando que Trump recorreu da decisão.

Mercados reagem ao bloqueio

Contrastando com o colapso dos mercados em abril com o anúncio do tarifaço, as bolsas de valores são impulsionadas nesta quinta-feira pela decisão do ITC. Na Europa, os pregões de Paris (1,01%%), Frankfurt (0,55%) e Milão (0,52%) abriram em alta, enquanto Londres permanecia estável (0,06%).

Na Ásia, a Bolsa de Tóquio fechou em alta de 1,88%, enquanto Seul avançou 1,89%, beneficiando-se também de uma nova redução das taxas de juros de referência pelo banco central sul-coreano. Durante a tarde, pelo horário local, Hong Kong subia 1,35% e Shenzhen, 1,12%.

"Trata-se de uma virada estrutural no debate: a transição de tarifas alfandegárias impostas à força à proteção institucional", comentou Stephen Innes, analista da SPI AM.