Conheça a diretora de fotografia russa do premiado filme brasileiro "O Agente Secreto"

A coincidência é divertida nesses tempos de suspeita de espiões russos em todos os cantos, principalmente em se tratando de um filme de espionagem. A russa Evgenia Alexandrova, radicada na França, assina a direção de fotografia do longa brasileiro "O Agente Secreto", que recebeu dois prêmios no Festival de Cinema de Cannes.

Evgenia Alexandrova nasceu em 1988, em São Petersburgo, e nada indicava que faria carreira no cinema. Ela veio a Paris para fazer um master em Comércio Exterior, mas no final do curso, aos 22 anos, decidiu largar tudo, entrar para a prestigiosa escola francesa de cinema FEMIS e virar diretora de fotografia.

De lá para cá, trabalhou em cerca de 30 filmes e no ano passado recebeu o importante prêmio CST (Cannes prime Time) de jovem técnica do cinema do Festival de Cannes pelo longa "Les Femmes au Balcon", de Noémie Merlant.