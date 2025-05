Contra suspensão de vistos, estudantes de Harvard irão protestar durante formatura

Formaturas viram espaço de protesto

No ano passado, a cerimônia de formatura da Harvard já havia sido marcada por protestos: centenas de alunos deixaram o evento após a universidade negar o diploma a participantes de um acampamento pró-Palestina. Neste ano, a expectativa é de que novas manifestações voltem a ocorrer, desta vez com foco na tentativa de interferência do governo Trump no funcionamento da universidade.

Com 27% de seus alunos vindos do exterior, Harvard tornou-se um símbolo da resistência contra a tentativa do governo federal de alinhar as universidades às suas diretrizes ideológicas. Como medida preventiva, Harvard cancelou todas as celebrações de afinidade — eventos de formatura voltados a grupos como estudantes negros, latinos, asiáticos e LGBTQIA+ — após uma diretriz do governo Trump que proíbe o uso de verbas públicas em cerimônias que promovem "segregação racial", segundo a Casa Branca.

"A Harvard não fornecerá mais financiamento, equipe ou espaços para celebrações de afinidade", informou a universidade em seu site oficial. Alguns desses grupos, no entanto, continuam realizando eventos com financiamento privado.