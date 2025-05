Geleira desaba na Suíça, cria lago e ameaça cidade com gelo, pedras e terra; veja

O impressionante desabamento de uma geleira na quarta-feira, nos Alpes suíços, destruiu parcialmente o município de Blatten, no sul do país. As autoridades se preocupam agora com a formação de um lago artificial após a avalanche de milhões de metros cúbicos de gelo, terra e pedras, que pode inundar a região.

O lago artificial que se formou após o deslizamento da geleira Birch tende a aumentar de tamanho hora após hora com o bloqueio do rio Lonza, que atravessa o fundo do vale de Lötschental, fazendo as autoridades temerem inundações. O cantão de Valais declarou situação de emergência.

Segundo o responsável pela gestão dos perigos naturais do local, Raphaël Mayoraz "o congestionamento" no rio Lonza tem cerca de dois quilômetros de extensão. O especialista comparou o acúmulo de gelo, terra e pedra a "uma montanha".