João Fonseca derrota francês Pierre-Hugues Herbert e avança para terceira rodada de Roland-Garros

Nessa hora, João Fonseca pediu apoio da torcida, enquanto os franceses dominavam o ambiente gritando "Allez Pierre-Hugues".

Grande atração brasileira graças a resultados anteriores, como o título do Next Gen Finals e a vitória sobre Andrey Rublev no Australian Open, além de sua bela performance na primeira rodada de Roland-Garros, quando venceu o polonês Hubert Hurkacz, 28º do ranking mundial, por 3 sets a 0; João Fonseca entrou em quadra esta tarde cercado de expectativa.

"Estamos muitos interessados e mal podemos esperar para ver o que vai acontecer. É a primeira vez que o vemos de verdade", disse em entrevista à RFI o jornalista esportivo francês Valadon Arnaud, do canal RMC Sports.

No segundo set, João Fonseca vencia por 5/4, mas o francês não parecia disposto a decepcionar a torcida francesa, que a esse momento era mais ruidosa. O placar seguia equilibrado e o set foi decidido novamente no tie break com João Fonseca fechando com os mesmos 7/6 (7/4).

No terceiro set, João Fonseca parecia mais confiante, voltando a subir o nível de seu tênis. Porém, o francês não estava disposto a desistir. O jogo seguiu empatado em 2/2. Herbert reagiu, mas João não deixou ele abrir vantagem. Com um ace, o carioca fechou o game e empatou o set em 3/3. João avançava rumo à vitória. Herbert tentou buscar, mas o brasileiro terminou o terceiro set e jogo com um 6/4, após 2h54 min de partida.