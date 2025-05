Justiça climática: a derrota com sabor de vitória de um peruano contra uma empresa alemã

Uma decisão tomada por um tribunal alemão na tarde desta quarta-feira (28) abriu um precedente inédito para a responsabilização de empresas poluentes pelos efeitos das mudanças climáticas. A corte da cidade de Hamm analisou o pedido de indenização de um agricultor peruano pelos efeitos das mudanças climáticas em sua propriedade nos Andes. Ele exigia uma compensação de uma empresa de energia da Alemanha.

Gabriel Brust, de Dusseldorf,

O tribunal decidiu que a empresa de energia alemã RWE não é responsável pelos riscos que a propriedade do agricultor Saúl Luciano Lliuya estaria correndo na cidade de Huaraz, no Peru. Lliuya alegava que, por causa do derretimento do gelo nos Andes, o lago Palcacocha poderia transbordar a qualquer momento, inundando sua propriedade.