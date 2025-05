Reino Unido, Jordânia e ONG israelense condenam construção de 22 novas colônias de Israel na Cisjordânia

Ao mesmo tempo, a escalada militar de Israel no enclave palestino e a confusa distribuição de ajuda humanitárias após meses de bloqueio têm gerado cada vez mais críticas no exterior, especialmente na Europa. A França, aliás, deverá presidir em parceria com a Arábia Saudita em junho uma conferência da ONU voltada para a ideia de "dois Estados", em que Israel e uma Palestina independente e soberana coexistiriam lado a lado. No entanto, para Netanyahu, "a criação de um Estado palestino [seria] uma enorme recompensa para o terrorismo".

(Com informações da AFP)