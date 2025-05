Rússia prolonga impasse e dificulta avanço de solução diplomática na guerra da Ucrânia

Permanece o impasse sobre a realização de uma segunda rodada de negociações diretas entre Moscou e Kiev, marcada para o dia 2 de junho, em Istambul. O Kremlin afirmou nesta quinta-feira (29) que aguarda a resposta do governo ucraniano, que, embora não tenha descartado a possibilidade da reunião, enfatizou, na quarta-feira, o desejo de conhecer antecipadamente o conteúdo do "memorando" russo.

O documento, segundo informações preliminares, apresentaria as condições de Moscou para alcançar um acordo de paz duradouro. Entretanto, o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, rejeitou a "exigência" de Kiev. Ainda assim, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fez um apelo aos dois países para que "não fechem a porta" ao diálogo. Erdogan afirmou que mantém contato com ambas as partes e espera a retomada das negociações em solo turco.

Na quarta-feira, durante uma conversa telefônica com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o chanceler russo, Serguei Lavrov, demonstrou interesse na retomada das negociações diretas. Rubio solicitou que a Rússia participasse das discussões com a Ucrânia "de boa-fé", destacando que essa era "a única via para acabar com a guerra", conforme declarou a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.