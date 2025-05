"Tênis é 60% mental", diz João Fonseca após vencer francês e avançar em Roland-Garros

Perguntado sobre como consegue manter a calma diante dos momentos de tensão, ele disse que se inspira em outros grandes nomes. "Meu preparador físico fala muito sobre a presença corporal, eu tento seguir o [Rafael] Nadal, por exemplo. Ser positivo, mesmo nos momentos difíceis. Eu tento ficar focado no jogo e pensar em coisas boas", explica.

"O tênis é 60% um esporte mental, 30% físico e o resto técnico. Ainda mais em um jogo longo, em que tudo pode mudar rapidamente. É muito físico e mental", insiste.

O poder da torcida

O jogo na quadra 14 atraiu uma multidão de fãs de João Fonseca, entre eles alguns famosos. "Foi a minha primeira vez assistindo o João. Que menino incrível, como ele tem garra, força, concentração", disse o ator e apresentador Rodrigo Hilbert, presente na arquibancada. "Mas o que me chamou atenção é que ele medita quando está sentado esperando para voltar para o jogo", continuou. "Espero poder encontrar com ele de novo aqui nessas quadras de Roland-Garros", completou Hilbert, prometendo ficar até a final do torneio.

A torcida francesa não se intimidou quando João Fonseca abriu 2 sets a 0 e continuava apoiando Pierre-Hugues Herbert. Mas os brasileiros estavam confiantes: "Só podia dar Brasil, o João joga muito", comemorava Cléber Aguiar, engenheiro de Sete Lagoas, Minas Gerais, que vestia uma camisa da Seleção brasileira.

"Eu me sinto arrepiado, às vezes, quando gritam o meu nome. É uma energia que não sei explicar, é incrível representar o seu país", disse o jogador aos jornalistas após a partida.