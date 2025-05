"100% da população de Gaza está ameaçada de fome", diz ONU, que critica distribuição de alimentos

Desde a flexibilização parcial do bloqueio, em 19 de maio, 900 caminhões foram autorizados a entrar no enclave, mas apenas 600 conseguiram chegar até Gaza. Um número ainda menor teve acesso ao interior do território, devido aos bombardeios e à insegurança.

"É uma distribuição de alimentos que chega a 'conta-gotas', dentro de um ambiente operacional extremamente restrito. Trata-se de uma das operações humanitárias mais dificultadas da história recente", afirmou o representante da ONU.

Habitantes denunciam caos e humilhação na distribuição de alimentos

A distribuição foi retomada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e indigna os moradores do enclave. Eles aguardam, em suas próprias palavras, "as migalhas" distribuídas pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), criada em fevereiro de 2025 com o aval do governo israelense e apoio dos EUA.

"Era melhor quando as ONGs faziam isso", disse Wassim Lahm, um morador da região que caminhou por quatro quilômetros para obter um pouco de comida. "Agora é um desperdício. Vi quatro mortos no caminho de volta", contou aos repórteres Rami al-Meghari e Alice Froussard, da RFI.

Hani Shaath, deslocado na região de al-Mawasi, contou que passou em meio a tanques e tiros para conseguir um pacote com farinha, óleo, macarrão e feijão. "Quem ultrapassava as barreiras era atingido. Vi alguém levar um tiro por passar um metro além do permitido."