Em visita à França, Lula busca reforçar relações bilaterais e discutirá situação em Gaza e na Ucrânia

Lula receberá homenagem e será ouvido em sessão solene na Academia Francesa, deferência rara e significativa, concedida a apenas outros 19 chefes de Estado em seus 400 anos de história. Para o Brasil, o anterior foi dom Pedro II, em 1872.

Há ainda a possibilidade de encontro com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Ele também deve se reunir com representantes da comunidade brasileira. Ainda em Paris, Lula receberá o título de doutor honoris causa da Universidade Paris VIII.

No eixo econômico da visita, o presidente participa do Fórum Econômico Brasil-França, criado em 2005, e de cerimônia de certificação da zona livre de febre aftosa pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), sediada na capital francesa. A certificação foi oficialmente conferida ao país nesta quinta-feira (29) e deve abrir as portas de novos mercados às exportações de carnes brasileiras.

Agenda inclui visita a base naval em Toulon

Em 6 de junho, o presidente vai para Toulon com Macron, onde realizam visita à base naval da Marinha francesa. O Brasil tem seu maior programa internacional de defesa com a França. Os dois estiveram juntos em 2024, em Itaguaí. Na noite do mesmo dia, os líderes seguem para o Forte de Bregançon, no sul do país, onde haverá jantar reservado e passarão o fim de semana.

Trata-se de deferência especial, pois o forte hospeda presidentes franceses durante o verão. O convite foi feito a poucas autoridades em visita à França. Desde o início do mandato, em 2017, Macron só convidou três líderes. A última convidada foi Angela Merkel, em 2020.