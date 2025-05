EUA: corte de apelações mantém temporariamente tarifas de Trump, desnorteando economia global

Em abril, o presidente americano anunciou um 'tarifaço' para quase todos os seus parceiros comerciais, com um mínimo generalizado de 10%, além de taxas mais elevadas para dezenas de outros países, inclusive a China e os da União Europeia, suspensas desde então.

O Tribunal de Comércio Internacional, composto por três juízes, decidiu ontem que Trump se excedeu em suas funções e proibiu a cobrança da maioria das tarifas que ele havia anunciado, uma decisão repudiada pelo presidente, que a chamou de "horrível" e "muito política" e disse que a Suprema Corte deveria revertê-la "rápida e decisivamente".

A decisão valia tanto para as tarifas alfandegárias cobradas de Canadá, México e China - cujo objetivo, segundo Trump, seria incentivar estes países a combater o tráfico de fentanil - quanto para as taxas adicionais de 2 de abril sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, de 10% a 50%, dependendo do país de origem.

Contudo, a decisão mantinha intactas as tarifas de 25% para as indústrias automotivas, do aço e do alumínio.

Os advogados do governo Trump apresentaram um recurso contra a sentença e o Departamento de Justiça disse que tinha a intenção de pedir uma medida emergencial à Suprema Corte nesta sexta-feira.

Mas uma corte de apelações acatou o pedido do governo e, além disso, juntou em um os dois casos apresentados por pequenas empresas, de um lado, e uma coalizão de estados americanos do outro. As duas partes consideram que o presidente viola o poder do Congresso.