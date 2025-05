França proíbe fumo em locais ao ar livre acessíveis a crianças, com exceção de famosos cafés na calçada

Uma pesquisa de opinião recente revelou que 6 em cada 10 franceses (62%) são favoráveis à proibição de fumar em locais públicos.

'Geração livre do tabaco'

O Programa Nacional de Combate ao Tabaco do governo francês para o período de 2023 a 2027 já propunha uma proibição semelhante à anunciada por Vautrin, com o objetivo de que a França alcance uma "geração livre do tabaco" a partir de 2032.

No entanto, organizações antitabaco criticavam a demora das autoridades em colocar as medidas em prática.

Mais de 1.500 cidades e vilarejos já haviam implementado proibições locais de fumar em espaços como parques, praias e pistas de esqui.

Vautrin acrescentou que não há planos, por enquanto, de aumentar os impostos sobre cigarros, citando o crescimento do mercado paralelo após os aumentos anteriores de tributos como forma de desestimular o fumo.