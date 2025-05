Macron defende o reconhecimento de um Estado palestino: 'Exigência política'

A Airbus Defence and Space também fechou uma declaração de intenções com o governo do Vietnã para desenvolver um novo programa de satélites de observação da Terra.

Além da aviação e da área espacial, os acordos fechados no Vietnã também envolvem energia nuclear, transporte ferroviário e marítimo, e o fornecimento de vacinas pela farmacêutica francesa Sanofi.

A delegação francesa é de peso. Com Macron e a primeira-dama, Brigitte, vieram os ministros da Economia, Defesa, Relações Exteriores, Cultura e a responsável por inteligência artificial ? além de outras autoridades de alto escalão.

Mas o início da viagem foi marcado por um momento constrangedor. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra Macron levando um empurrão no rosto, aparentemente da própria esposa, ao desembarcar no aeroporto de Hanói no domingo.

Inicialmente, o Palácio do Eliseu negou a veracidade do vídeo, mas depois minimizou o episódio, dizendo que foi apenas uma "brincadeira de casal" antes do início oficial da turnê.