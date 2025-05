Metade da população global viveu um mês a mais de calor extremo no último ano devido ao efeito estufa

Metade da população do mundo enfrentou um mês a mais de calor extremo no último ano devido às mudanças climáticas provocadas pelo ser humano, revelou um novo estudo publicado nesta sexta-feira (30). Segundo os autores, os resultados evidenciam como a queima contínua de combustíveis fósseis está afetando a saúde e o bem-estar em todos os continentes. Os impactos ainda são subestimados especialmente em países em desenvolvimento.

"A cada barril de petróleo queimado, a cada tonelada de dióxido de carbono liberada e a cada fração de grau adicional de aquecimento, as ondas de calor afetarão mais pessoas", afirmou Friederike Otto, cientista climática do Imperial College London e coautora do relatório.

A análise ? conduzida por cientistas da World Weather Attribution, Climate Central e do Centro Climático da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho ? foi divulgada em antecipação ao Dia Mundial de Ação contra o Calor, que será celebrado em 2 de junho. Este ano, a data tem como foco os riscos de exaustão térmica e insolação.