Polônia: 2º turno da eleição presidencial promete disputa acirrada entre pró-europeu e nacionalista

"Eu não abriria o champanhe no domingo à noite", diz a cientista política Anna Materska-Sosnowska, que classificou a eleição como um "verdadeiro choque de civilizações", dada a diferença ideológica entre os candidatos.

A média das últimas pesquisas aponta uma vitória apertada de Trzaskowski, com 50,6% contra 49,4% para Nawrocki. O resultado dependerá da capacidade do prefeito de Varsóvia de mobilizar seus eleitores e do comportamento do eleitorado de extrema direita, que tende a apoiar Nawrocki.

No primeiro turno, realizado em 18 de maio, candidatos da extrema direita somaram mais de 21% dos votos. Trzaskowski liderou o primeiro turno com 31%, contra 30% de Nawrocki. Na Polônia, o presidente tem um papel majoritariamente simbólico, mas possui poder de veto.

O atual presidente, Andrzej Duda, usou esse poder para bloquear promessas de campanha de Tusk, como reformas judiciais, liberação do aborto e reconhecimento de uniões civis. A campanha também foi marcada por revelações sobre o passado de Nawrocki.

A imprensa local noticiou que ele teria adquirido um imóvel de forma suspeita de um idoso e que, há cerca de 20 anos, teria facilitado a entrada de prostitutas em um hotel onde trabalhava como segurança, em Sopot, no norte do país. Nawrocki negou as acusações e classificou as denúncias como "mentiras".

Com informações da AFP