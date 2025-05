Suprema Corte dos EUA autoriza Trump a revogar proteção temporária de migrantes

A secretária Kristi Noem anulou uma extensão de 18 meses do TPS, aprovada por seu antecessor democrata Alejandro Mayorkas, que deveria entrar em vigor no início de abril. A justificativa foi o caráter "autoritário" do regime de Nicolás Maduro.

Trump fez da luta contra a imigração irregular uma prioridade absoluta, e, com frequência, faz referência uma "invasão" de criminosos estrangeiros, promovendo ações de deportação.

No entanto, seu plano de expulsões em massa tem sido frequentemente barrado por decisões judiciais, inclusive da própria Suprema Corte, com base no direito dos imigrantes de apresentarem defesa legal.

O governo Trump costuma acusar os juízes que se opõem às suas medidas de "desrespeitar as prerrogativas do Executivo".

Com informações da AFP