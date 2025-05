Suspeitos de integrar rede de sequestros ligada ao setor de criptomoedas se apresenta à Justiça em Paris

Um grupo de 25 pessoas se apresentou nesta sexta-feira (30) à Justiça, em Paris, suspeito de participar de sequestros e tentativas de rapto de executivos do setor de criptomoedas na França. Se a abertura do inquérito for confirmada, eles devem ser indiciados em breve. A investigação se concentra na tentativa de sequestro da filha e do neto de Pierre Noizat, CEO da empresa especializada Paymium, ocorrida em 13 de maio na capital francesa.

Dentre os detidos, pelo menos quatro são suspeitos de terem planejado um sequestro na segunda-feira (26), perto de Nantes, no oeste do país, que a polícia conseguiu impedir no último momento. Além deste caso, são investigados outros planos que não chegaram a ser executados, segundo o Ministério Público de Paris.

De acordo com fontes próximas ao caso, os policiais descobriram o plano de rapto em Nantes durante a investigação do comando envolvido na tentativa de sequestro em Paris. Os indícios sugerem a existência de uma rede criminosa.