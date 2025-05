Com força coletiva, PSG busca título inédito da Champions contra a Inter de Milão

Em busca do título inédito da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain enfrenta a Inter de Milão, neste sábado, às 16h (horário de Brasília), na final em Munique, na Alemanha. Depois da saída de estrelas como Neymar, Messi e Mbappé, o time francês mudou sua estratégia de contratações e agora aposta na força coletiva e em jovens jogadores para conquistar o tão sonhado troféu. O atual elenco tem média de idade de apenas 23 anos

Tiago Leme, de Munique

O atleta mais experiente é o zagueiro brasileiro Marquinhos, de 31 anos, capitão da equipe. O atacante francês Ousmane Dembélé, de 28 anos, é o artilheiro do Paris, com 33 gols em 48 jogos disputados nesta temporada, candidato a ganhar a Bola de Ouro de melhor do mundo. Mas Marquinhos explica que o conjunto do PSG é o mais importante.