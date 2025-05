Duplas brasileiras avançam em Roland-Garros

Romboli e Smith venceram o primeiro set por 7/5. Com a torcida a favor, os franceses reagiram no segundo set, que ficou empatado em 6 a 6, levando a disputa para o tie break, muito equilibrada, com as duas duplas avançando ponto a ponto no placar. Os franceses fecharam o segundo set 7/6 (9-7), mas Romboli e Smith fizeram 6/4 no terceiro e decisivo set.

Na quinta-feira (29) Fernando Romboli e o australiano John-Patrick Smith haviam derrotado a dupla formada pelos irmãos gregos Stefanos Tsitsipas Petros Tsitsipas por 2 sets a 1.

O carioca Fernando Romboli vem embalado no ano de 2025, com o título do ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, no início de abril.

Em maio, ele deixou escapar o título na final de duplas do ATP 500 de Hamburgo, onde buscava o seu maior título da carreira até então. Ao lado do argentino Andres Molteni, o brasileiro foi superado pela dupla italiana.

Rodada dupla para Stefani

O sábado foi de rodada dupla para a paulista Luisa Stefani. Primeiro, ela jogou ao lado da parceira Timea Babos contra a dupla formada por pela tcheca Anastasia Detiuc e a ucraniana Yulia Starodubtseva, que venceram o primeiro set por 6/4. Babos e Stefani empataram a partida ao vencer o segundo set por 6/3, e no set decisivo fecharam com 7/5, e a partida por 2 sets a 1, avançando para a terceira rodada.