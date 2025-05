"Faltou experiência", diz João Fonseca após derrota em Roland-Garros

O jovem brasileiro de 18 anos foi derrotado pelo número 5 do ranking da ATP, Jack Draper, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2.

"Eu não joguei o meu melhor. O Jack jogou muito bem", acrescentou. "Os primeiros dois games foram muito nervosos, quando ele quebrou o meu serviço e avançou. Tive que ser paciente e tentar fazer algo diferente, mas foi difícil encontrar uma saída", continuou, admitindo que não jogou bem também no começo do terceiro set. "Eu queria muito ganhar, bateu um pouco de nervosismo, eu não estava conseguindo encontrar a maneira de fazer pontos, demorei para me adaptar em quadra, faltou um pouco mais de experiência", repetiu.

"Eu não me sinto mal por essa derrota, ele é um bom jogador. Preciso seguir em frente e pensar na temporada de grama que vem por aí", completou Fonseca. "Saio um pouco abalado, mas feliz com a semana que eu tive aqui. Agora acabou a temporada do saibro e vou partir para a grama, que eu acho muito legal, divertido. Vai ser uma boa experiência e vou seguir trabalhando, acreditando", concluiu.

Elogio do adversário

Em entrevista após o duelo em Roland-Garros, Jack Draper elogiou João Fonseca. "Ele está fazendo coisas incríveis, já está entre os melhores e vai crescer muito. Vai ser assustador o que ele conseguirá fazer", avalia.

Perguntado sobre as qualidades apresentadas pelo carioca, disse: "Ele é esforçado, sacou muito bem hoje e tem uma margem de progressão muito grande", segundo o tenista, que avançou para as oitavas de final.