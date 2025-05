Hamas aceita liberar 10 reféns vivos em resposta à proposta de cessar-fogo dos EUA em Gaza

O Hamas, por sua vez, recusa-se a depor as armas e pede a retirada do exército israelense do território palestino, além de um compromisso para acabar com o conflito.

Cessar-fogo permanente

"Esta proposta tem como objetivo alcançar um cessar-fogo permanente, a retirada total da Faixa de Gaza e garantir o envio de ajuda ao nosso povo e às nossas famílias na Faixa de Gaza", completou o comunicado do Hamas.

Os Estados Unidos informaram mais cedo na semana que receberam a concordância de Israel à proposta do enviado norte-americano, sem divulgar o texto completo.

Na sexta-feira, Israel exigiu que o movimento islâmico aceitasse a proposta norte-americana de cessar-fogo e a libertação dos reféns sob a ameaça de "ser aniquilado", segundo o ministro da Defesa, Israel Katz.

