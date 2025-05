João Fonseca é derrotado por Jack Draper e diz adeus a Roland-Garros

Draper e Fonseca já haviam se enfrentado no Masters 1000 de Indian Wells, disputado em março, com vitória de Draper. Aos 23 anos, o londrino faz a melhor temporada de sua carreira em 2025. Canhoto, ele está disputando o torneio de saibro francês pela terceira vez.

A partida

Fonseca começou sacando, abriu o placar da partida e confirmou o serviço no primeiro game. Porém, Draper logo impôs o seu ritmo, com duas quebras de serviço no primeiro set, e surpreendendo o brasileiro com bolas curtas na rede. No quinto game, João Fonseca foi mais ofensivo e conseguiu confirmar o serviço. Mas o brasileiro cometeu falhas que acabaram levando Draper a fechar o primeiro set em 6/2.

O segundo set começou com Fonseca confirmando o serviço. João não pontuou no segundo game. Mas fechou o terceiro com um belo ace, dando esperança para torcida brasileira presente, porém, menos barulhenta do que nas primeiras partidas. Draper abriu o quarto game com dois aces seguidos. João teve dificuldade na recepção e o britânico empatou.

O brasileiro reagiu, com belas jogadas de fundo de quadra, e passou a frente no placar. Mas não conseguiu manter a vantagem. Apesar dos golpes muito fortes de direita do brasileiro, o adversário aproveitou melhor as oportunidades. Drape quebrou o serviço de Fonseca novamente, avançando no placar. João não estava disposto a entregar o jogo e com um ace venceu mais um game. Com o serviço no sexto game, Draper avançava para fechar o set, mas com uma dupla falta, deu vantagem ao brasileiro, que não conseguiu aproveitar a chance e perdeu o segundo set por 6/4.

Jack Draper abriu o terceiro set com larga vantagem fazendo 4 a 0. João Fonseca acertou bons golpes e ensaiou uma reação, vencendo o quinto game. O brasileiro deu trabalho ao britânico, mostrando garra até o final. Mas Draper venceu o sexto game e a partida.