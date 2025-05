Memorial do Holocausto e sinagogas são alvo de atos de vandalismo em Paris

"Não sabemos quem está por trás desses atos de vandalismo, mas é evidente o simbolismo envolvido", disse Ariel Weil, prefeito do centro de Paris, ao portal de notícias FranceInfo. "É preciso ter cuidado com esses danos simbólicos, pois eles abrem caminho para a violência simbólica ? que, como sabemos pela história, pode evoluir para a violência física", alertou.

Weil afirmou que é necessário agir com cautela, já que as imagens de vigilância das áreas afetadas ainda estão sendo analisadas pelos investigadores. "Não vamos tirar conclusões precipitadas", declarou. "Não sabemos se se trata diretamente de um ato antissemita ou se alguém está tentando acirrar ainda mais os ânimos", acrescentou. "Vivemos um clima muito tenso, marcado por indignação verbal, violência simbólica e ataques nas redes sociais", lamentou o prefeito franco-israelense.

Do lado oposto do espectro político, o presidente do partido de extrema direita Reunião Nacional, Jordan Bardella, classificou as depredações como "insuportáveis" e "claramente a marca do antissemitismo que se espalha pelo país". "É preciso mobilizar todos os meios para identificar os autores e puni-los exemplarmente", escreveu.

Laurent Wauquiez, líder dos deputados do partido de direita Os Republicanos, afirmou: "Penso nos Justos que salvaram judeus durante a guerra e sinto vergonha do que se passa hoje. Não quero ver a França seguir por esse caminho. Somos melhores que isso".

Antissemitismo

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo (Partido Socialista), condenou com veemência o ataque: "O antissemitismo não tem lugar em nossa cidade nem na República. Pedi à equipe de limpeza que atuasse com urgência. Apresentaremos queixa".