Pentágono alerta para ameaça 'iminente' de ação militar da China na região Ásia-Pacífico

"A América está de volta ao Indo-Pacífico, e viemos para ficar", disse Hegseth. Segundo ele, os aliados dos EUA na região devem reforçar com urgência suas capacidades de defesa.

Ele citou a Europa como exemplo. "Graças ao presidente Trump, nossos parceiros asiáticos devem se inspirar no que a Europa tem feito, servindo como um novo modelo", afirmou.

Alguns países europeus, como a Alemanha, anunciaram aumentos expressivos em seus orçamentos militares, com a meta de chegar a 5% do PIB ? motivados, em parte, pela ameaça de Trump de retirar os EUA do compromisso com a defesa da Europa via Otan.

Presente no fórum, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o bloco europeu "mudou de postura e reformulou sua estratégia de segurança, transformando o projeto europeu em uma iniciativa de paz respaldada por uma defesa sólida".

Macron defende alianças asiáticas e cobra postura da China

As tensões entre China e Estados Unidos se intensificaram com a volta de Trump à presidência, que impôs tarifas recordes sobre produtos chineses.