Produção de urânio enriquecido no Irã eleva temor de arma nuclear, alerta ONU

O Irã acelerou a produção de urânio enriquecido a 60%, um nível próximo dos 90%, considerado suficiente para a fabricação de uma arma nuclear, segundo um relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) consultado pela agência AFP neste sábado (31).

De acordo com o documento, o total de urânio altamente enriquecido alcançava 408,6 kg em 17 de maio, um aumento de 133,8 kg nos últimos três meses - em comparação com uma alta de 92 kg no período anterior. Já a quantidade total de urânio enriquecido supera agora em 45 vezes o limite estabelecido pelo acordo nuclear firmado em 2015 com as grandes potências, chegando a 9.247,6 kg.

"Esse aumento expressivo na produção e no acúmulo de urânio altamente enriquecido pelo Irã - único país sem arsenal nuclear a produzir esse tipo de material - causa grande preocupação", alertou a AIEA no relatório.