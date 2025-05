PSG goleia Inter de Milão na final e conquista título inédito da Liga dos Campeões

Depois de uma final da Liga dos Campeões perdida da em 2020, em plena pandemia, para o Bayern de Munique por 1 a 0, ainda na era de Neymar, desta vez o clube parisiense encontrou o caminho da consagração europeia.

Além dos 18 mil torcedores do PSG que foram ao estádio Allianz Arena, em Munique, outros 48 mil fãs lotaram as arquibancadas do Parque dos Príncipes onde foram montados telões gigantes para exibir a final. Em muitos bares da capital, equipados com televisores, torcedores também puderam acompanhar a partida decisiva.

A expectativa de erguer o inédito troféu uniu torcedores franceses, esperançosos de ver o futebol do país recompensado também com triunfo na competição interclubes mais importante do continente.

A conquista inédita tem a marca do treinador espanhol Luís Enrique, que impôs seu estilo e filosofia de jogo, marcada pela posse de bola e na força coletiva da equipe.

A Internazionale de Milão vinha de uma final perdida em 2023 para o Manchester City e o clube italiano buscava seu quarto título na Liga dos Campeões, depois das conquistas de 1964, 1965 e 2010.

A partida

Amplo dominador do duelo no primeiro tempo, o PSG começou bastante ofensivo, marcando bem no meio campo e tendo domínio de bola. O time chegou com perigo em pelo menos duas vezes no início da partida, mas não demorou para encontrar uma falha de marcação do time italiano.