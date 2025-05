Torcedores franceses de outros clubes torcem por vitória do PSG na Liga dos Campeões

O policiamento foi reforçado em toda a região metropolitana de Paris, com 5.400 policiais e militares destacados para evitar distúrbios. A avenida Champs-Élysées, cartão-postal da cidade, já tem horário de fechamento determinado para a circulação de veículos no domingo, em caso de uma eventual vitória ? caso o time conquiste seu primeiro troféu na Champions e a primeira estrela na camisa.

Disputa equilibrada

Aos 32 anos, Lucas Moura, que atualmente joga pelo São Paulo, ainda acompanha de perto o desempenho de seu antigo clube, "mesmo que não seja fácil devido ao fuso horário e à minha agenda muito ocupada aqui no Brasil", disse ele em entrevista ao portal de notícias FranceInfo Sport. Ainda muito próximo do capitão Marquinhos, Lucas espera o primeiro título do clube parisiense, considerando a disputa "muito equilibrada".

O brasileiro, com 35 jogos pela seleção, passou cinco anos no PSG, entre 2013 e 2018, antes de disputar a final da Liga dos Campeões com o Tottenham, em 2019. Depois, retornou ao Brasil para jogar em seu clube de origem, o São Paulo. "Este PSG tem uma qualidade fundamental: a união", disse Lucas, antes da final contra a Inter de Milão.