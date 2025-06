"Bailables": o espetáculo que mistura flamenco, forró e amizade brasileira no coração de Madri

Quem está à frente do projeto "Bailables" é Letícia Malvares, flautista, compositora e arranjadora carioca radicada na Espanha há dez anos. Antes de se firmar profissionalmente na música, Letícia era bailarina de dança de salão. Mais tarde, quando começou a tocar flamenco, seu caminho voltou a cruzar com a dança.

Sabendo que "o jeito de ter contato com o flamenco no Brasil é por meio das escolas de dança", a flautista decidiu tocar, em 2006, em um espetáculo de fim de curso de uma dessas academias. Foi aí que ela se apaixonou de vez pelo estilo musical. "Hoje, é das coisas que eu mais gosto de fazer na vida: tocar para ver o povo dançar enquanto eu toco", conta.

Letícia descreve o espetáculo "Bailables" ? que em português poderia ser traduzido como "Dançáveis" ? como uma consequência natural de sua trajetória artística. Algumas das canções do repertório foram compostas especialmente para serem coreografadas. "A dança, para mim, é muito fundamental, me inspira. E minha música é dedicada à dança e inspirada na dança também", explica a compositora.

Parceria além dos palcos

Para transformar as canções em movimento, Letícia conta com outro brasileiro: o gaúcho Gabriel Matias, bailarino de flamenco. Dançando sobre o tablado, ele acrescenta ainda mais elementos típicos do flamenco à mistura de ritmos criada para o espetáculo. Como "bailaor" profissional, Gabriel domina o improviso. E, no espetáculo "Bailables" ? que também abre espaço para a improvisação musical ?, ele inclui passos improvisados no palco. No entanto, para que isso funcione, é necessário um trabalho prévio intenso: "muito profundo, extenso e constante", como destaca o artista.

Já são meses trabalhando no repertório do show. "É a união do estudo e da prática com o frescor desse momento, do improviso, de coisas que nascem e são únicas nesse espaço e nesse tempo, que vai ser o domingo", narra, entusiasmado.