Comemorações do PSG na Champions têm saldo trágico: mortes, feridos e saques

As ruas de Paris estavam em festa na noite de sábado (31) para comemorar a vitória do PSG sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões. Porém, durante as celebrações, duas pessoas morreram e 192 ficaram feridas em todo o território francês, segundo um primeiro balanço do Ministério do Interior divulgado neste domingo (1°).

Em coletiva à imprensa, o chefe da polícia da capital, Laurent Nuñez, avaliou que o balanço do esquema de segurança ? que contou com 5.400 policiais e militares em Paris ? "não é nem um sucesso, nem um fracasso". Segundo ele, "não se deve minimizar [esses] incidentes", mas, ao mesmo tempo, é importante "evitar estigmatizar os torcedores do PSG". Nuñez acrescentou que o balanço, ainda provisório, é "menos grave do que em ocasiões anteriores".

Em Paris (Île-de-France), a maioria das ocorrências foi registrada nos arredores da avenida Champs-Élysées. Além disso, houve quatro saques a comércios da capital, e nove policiais e militares ficaram feridos.